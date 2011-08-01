Reklam engelleme konusunda alanında lider olan ve çapraz platform bir tarayıcı uzantısı olarak karşımıza çıkan uBlock Origin'in 1.24.2 güncellemesi, uzun bir zamandır Chrome Web Mağazası'nda (Web Store) bulunmuyor idi.

uBlock Origin Yeni Güncellemesi Web Store'a Yansıdı

İsteyenler ise geliştiricinin GitHub sayfasından manuel olarak indirme sağlayarak, kurulum yapabiliyorlardı. Ancak birkaç gün önce uBlock Origin 1.24.2 sürümü Web Store'a yüklendi ve direkt güncelleme yapılabiliyor. Uygulamadan daha çok verim alabilmek için, güncelleme yapabilirsiniz.

Adres: uBlock Origin (Chrome Web Store)