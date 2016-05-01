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Twitter’ın Tasarımı Yenilendi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:05 - Tarih: 16 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Twitterın Tasarımı YenilendiDünyanın en büyük sosyal medya paylaşım sitelerinden olan Twitter‘ın tasarımı geçtiğimiz günlerde tamamen yenilendi. Web sürümüne baktığımızda fotoğrafların daha dairesel olduğunu ve ikonların daha özgün göründüğünü dile getirmemiz mümkün. Ayrıca eski tasarıma göre daha kullanılabilir bir tasarım ortaya çıktığı ise aşikâr. Mobilde de değişiklikler yapılan Twitter’ın yeni görünümü bizden tam not almayı başarıyor. Peki, sizce yeni tasarım nasıl olmuş dersiniz?

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Twitterın Tasarımı Yenilendi

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