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Twitter’daki Tweet’ler İnternet Sitesine Nasıl Eklenir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:06 - Tarih: 19 Aralık 2016 - Yorum: 0
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Twitterdaki Tweetler İnternet Sitesine Nasıl Eklenir?Dünyada en çok kullanılan sosyal medya plâtformlarından bir tanesi olan Twitter, etkileşimli içerikler oluşturmak için de oldukça sağlıklı bir web sitesi. Yani beğendiğiniz tweet’leri web sitenizde paylaşma hakkına sahipsiniz. Örneğin, içeriğiniz ile alâkalı olan, paralel konulardaki tweet’leri yazılarınıza ekleyebilirsiniz. Bu efektif bir durum yaratacaktır. Peki, nasıl yapabiliriz? Aşağıdaki adımlar ile örnek olarak bir tweet’in nasıl internet sitesine nasıl eklenebileceğini öğreniyor olacağız.

AYRICA: Instagram’daki Fotoğraflar İnternet Sitesine Nasıl Eklenir?

İnternet Sitesine Tweet Ekleyelim

  • İlgili Twitter profiline girin.
  • Paylaşmak istediğiniz tweet’e gelin.

Twitterdaki Tweetler İnternet Sitesine Nasıl Eklenir?

  • Daha fazla butonuna tıklayın.

Twitterdaki Tweetler İnternet Sitesine Nasıl Eklenir?

  • Tweeti yerleştir” sekmesine tıklayın.

Twitterdaki Tweetler İnternet Sitesine Nasıl Eklenir?

  • Açılan sayfadaki kodu internet sitenizde paylaşabilirsiniz.

Twitterdaki Tweetler İnternet Sitesine Nasıl Eklenir?

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