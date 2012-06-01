Dünyada en çok kullanılan sosyal medya plâtformlarından bir tanesi olan Twitter, etkileşimli içerikler oluşturmak için de oldukça sağlıklı bir web sitesi. Yani beğendiğiniz tweet’leri web sitenizde paylaşma hakkına sahipsiniz. Örneğin, içeriğiniz ile alâkalı olan, paralel konulardaki tweet’leri yazılarınıza ekleyebilirsiniz. Bu efektif bir durum yaratacaktır. Peki, nasıl yapabiliriz? Aşağıdaki adımlar ile örnek olarak bir tweet’in nasıl internet sitesine nasıl eklenebileceğini öğreniyor olacağız.

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İnternet Sitesine Tweet Ekleyelim

İlgili Twitter profiline girin.

Paylaşmak istediğiniz tweet’e gelin.

Daha fazla butonuna tıklayın.

“Tweeti yerleştir” sekmesine tıklayın.