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Twitter’da Tema Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:20 - Tarih: 25 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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Twitterda Tema Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya plâtformları arasında yer alan Twitter, hesabımızı kişisel bir hâle getirmemiz için bize birçok seçenek sunmaktadır. Kapak fotoğrafı, profil fotoğrafı ve tema rengi bu seçeneklerden yalnızca bazıları. Dolayısı ile dilerseniz Twitter hesabınızdaki tema rengini değiştirmek mümkün durumdadır. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Twitter tema rengi değiştirme adımlarını inceleyebilir, uygun olan tema rengini bulmayı düşünebilirsiniz.

AYRICA: Twitter Hesabımıza İnternet Sitemizi Ekleyelim

Twitter’da Tema Rengimizi Değiştirelim

1) Öncelikle profilinize giriş yapın.

2) Profili düzenle butonuna tıklayın.

Twitterda Tema Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Tema rengi üzerine tıklayarak rengi seçin.

Twitterda Tema Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

4) Değişiklikleri kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Twitterda Tema Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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