Twitter'daki Bulunabilirlik özelliği ile, başkaları sizleri telefon numaranız veya e-posta adresiniz ile bulabilir. Ancak gizliliğiniz için bu özelliği kapatmayı da düşünebilirsiniz elbette. Dolayısı ile Twitter'da telefon numarası ve e-posta adresi ile aramalarda bulunmak istemiyor iseniz, Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik > Bulunabilirlik ve kişiler sekmesine tıklayın. Ardından açılan sayfadaki seçeneklere ait onayları kaldırın. Ek olarak, ilgili bölüme ait görseli de hemen aşağıda paylaşıyoruz.

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Twitter'da Bulunabilirlik Kapatma Nasıl Yapılır?