Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Twitter'da Bulunabilirlik Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:36 - Tarih: 10 Ekim 2019 - Yorum: 0

Twitter'da Bulunabilirlik Kapatma Nasıl Yapılır?Twitter'daki Bulunabilirlik özelliği ile, başkaları sizleri telefon numaranız veya e-posta adresiniz ile bulabilir. Ancak gizliliğiniz için bu özelliği kapatmayı da düşünebilirsiniz elbette. Dolayısı ile Twitter'da telefon numarası ve e-posta adresi ile aramalarda bulunmak istemiyor iseniz, Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik > Bulunabilirlik ve kişiler sekmesine tıklayın. Ardından açılan sayfadaki seçeneklere ait onayları kaldırın. Ek olarak, ilgili bölüme ait görseli de hemen aşağıda paylaşıyoruz.

AYRICA: Twitter Engellenen Hesapları Görme Nasıl Yapılır?

Twitter'da Bulunabilirlik Kapatma Nasıl Yapılır?

Twitter'da Bulunabilirlik Kapatma Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri