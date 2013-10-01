Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.955 yazıda 7.570 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Twitter’da Başlık Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:14 - Tarih: 27 Nisan 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Twitterda Başlık Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?Twitter’da takipçi arttırmak için birçok yol söz konusu. Ancak ilk işimiz profilimizi doğru bir şekilde düzenlemek olsa gerek. Çünkü profilimiz ne kadar düzenli olur ise, bir o kadar da sağlıklı görüntülenecektir. Bu yüzden Twitter’da başlık fotoğrafı değiştirme konusunu işliyor olacağız. Kapak fotoğrafı olarak da bilinen bu alana büyük bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek başlık fotoğrafınızı değiştirebilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili yollara göz atalım.

AYRICA: Twitter Hesap Onaylatma (Mavi Tik) Nasıl Yapılır?

Twitter’da Kapak Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle profilinize giriş yapın.
  • Profili Düzenle butonuna tıklayın.

Twitterda Başlık Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Başlık fotoğrafını değiştir bağlantısına tıklayın.

Twitterda Başlık Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Fotoğraf yükle sekmesine tıklayarak fotoğrafı yükleyin.

Twitterda Başlık Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Değişiklikleri kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Twitterda Başlık Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri