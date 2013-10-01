Twitter’da takipçi arttırmak için birçok yol söz konusu. Ancak ilk işimiz profilimizi doğru bir şekilde düzenlemek olsa gerek. Çünkü profilimiz ne kadar düzenli olur ise, bir o kadar da sağlıklı görüntülenecektir. Bu yüzden Twitter’da başlık fotoğrafı değiştirme konusunu işliyor olacağız. Kapak fotoğrafı olarak da bilinen bu alana büyük bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek başlık fotoğrafınızı değiştirebilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili yollara göz atalım.

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Twitter’da Kapak Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle profilinize giriş yapın.

Profili Düzenle butonuna tıklayın.

Başlık fotoğrafını değiştir bağlantısına tıklayın.

Fotoğraf yükle sekmesine tıklayarak fotoğrafı yükleyin.