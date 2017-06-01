Zaman zaman gönderdiğiniz tweet’lerin zamanlarının farklı olduğunu görebilmektesiniz. Bunun temel sebebi zaman diliminin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısı ile böyle bir durum yaşıyorsanız, Twitter‘daki zaman dilimi ayarını değiştirmeniz gerekmektedir. Bu işlem ise oldukça basit bir işlem olup, yine de bilmeyenler için anlatıyor olacağız. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Twitter zaman dilimi değiştirme işlemini öğrenebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını diliyoruz.

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Twitter’da Zaman Dilimi Değiştirme