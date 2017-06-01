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Twitter Zaman Dilimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:47 - Tarih: 06 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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Twitter Zaman Dilimi Değiştirme Nasıl Yapılır?Zaman zaman gönderdiğiniz tweet’lerin zamanlarının farklı olduğunu görebilmektesiniz. Bunun temel sebebi zaman diliminin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısı ile böyle bir durum yaşıyorsanız, Twitter‘daki zaman dilimi ayarını değiştirmeniz gerekmektedir. Bu işlem ise oldukça basit bir işlem olup, yine de bilmeyenler için anlatıyor olacağız. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Twitter zaman dilimi değiştirme işlemini öğrenebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını diliyoruz.

AYRICA: Twitter’da Başlık Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Twitter’da Zaman Dilimi Değiştirme

  • Öncelikle profilinize girin.
  • Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın.
  • Zaman dilimi kutucuğunu (GMT+03:00) Istanbul olarak seçin.
  • Değişiklikleri kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.
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