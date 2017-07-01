Twitter ile ilgili bir önceki içeriğimizde karanlık mod açma hakkında bilgiler paylaşmıştık. Şimdi ise Twitter yazı tipi boyutu değiştirme nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Twitter'a gelen son güncellemeler ile birlikte artık yazı tipi boyutunu değiştirmek de mümkün kılındı. Bunun için Daha fazla > Ekran sekmesine tıklayın. Ardından Yazı tipi boyutu skalasını dilediğiniz gibi değiştirerek yazı tipi boyutunu belirleyebilirsiniz. İlgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıdadır.

AYRICA: Twitter Veri Tasarrufu Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Twitter Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?