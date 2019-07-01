Twitter veri tasarrufu, mevcut paketinizi daha verimli kullanabilmenize olanak tanıyan ve daha hızlı sayfalar arası geçiş imkânı sağlayabilecek bir özelliktir. Yani yüksek kalitede fotoğraflar yerine, daha düşük kalitede fotoğraflar görüntülersiniz, otomatik videolar da otomatik olarak çalışmaz. Bu gibi konularda sıkıntı çekiyorsanız, veri tasarrufu tam size göre. Aşağıdaki adımları izleyerek Twitter veri tasarrufu açmak hakkında bilgi edinebilirsiniz.

AYRICA: Twitter'daki Bahsedenler Nedir? Ne İşe Yarar?

Twitter Veri Tasarrufu Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle profilinize giriş yapın.

Daha fazla butonuna tıklayın.

Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın.

Genel > Veri kullanımı sekmesine tıklayın.