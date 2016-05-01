Twitter için geliştirilen birçok uygulama mevcut. Ancak bazı uygulamaların güvenlik konusunda sorunlar oluşturduğu da bir gerçek. Bu yüzden aralıklarla hangi uygulamalara izin verdiğinizi kontrol etmenizde fayda bulunmaktadır. Böylelikle hesabınızın güvenliğini de korumuş olacaksınız. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Twitter uygulama kaldırma işleminin nasıl yapılabileceğini öğrenebilirsiniz. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Twitter Zaman Dilimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Twitter’da Uygulama Kaldırma İşlemi