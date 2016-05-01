Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.114 yazıda 7.681 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Twitter Uygulama Kaldırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:17 - Tarih: 07 Temmuz 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Twitter Uygulama Kaldırma Nasıl Yapılır?Twitter için geliştirilen birçok uygulama mevcut. Ancak bazı uygulamaların güvenlik konusunda sorunlar oluşturduğu da bir gerçek. Bu yüzden aralıklarla hangi uygulamalara izin verdiğinizi kontrol etmenizde fayda bulunmaktadır. Böylelikle hesabınızın güvenliğini de korumuş olacaksınız. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Twitter uygulama kaldırma işleminin nasıl yapılabileceğini öğrenebilirsiniz. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Twitter Zaman Dilimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Twitter’da Uygulama Kaldırma İşlemi

  • Öncelikle profilinize giriş yapın.
  • Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın.
  • Sol menüdeki Uygulamalar‘a tıklayın.
  • Dilediğiniz uygulamalara erişimi kaldırabilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri