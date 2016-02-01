Popüler sosyal ağ sitelerinden birisi olan Twitter, en önemli son dakika haberlerini kullanıcılarına bildirmek için çalışmalara başladı. Bilindiği gibi terör olayları gibi bir çok önemli haberler sosyal medyalardan hızlıca öğrenilebiliyor. Twitter da üzerinde çalıştığı sistem tamamlanınca tüm kullanıcılara ilgi alanlarına ve bulundukları konuma göre değişiklik gösterecek şekilde bildirim göndermeyi hedefliyor. Twitter’ın yeni özelliğinin tüm dünya için ne zaman kullanıma açılacağı henüz bilinmese de heyecanla bekliyoruz.