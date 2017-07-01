Twitter hesabınızın yalnızca yakın çevreniz veya sizin onay verdiğiniz kişiler tarafından görüntülenmesini arzu edebilirsiniz. Bu yönde Twitter bizlere izin vermekte olup, dilerseniz hesabınızı gizleme yetkiniz mevcut. Böylelikle, gönderdiğiniz tweet’leri normal ziyaretçiler göremeyecek olup, yalnızca sizin onay verdiğiniz kayıtlı kullanıcılar tarafından görüntülenme olacaktır. Bu işlemi gerçekleştirmek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen anlatıma geçelim.

AYRICA: Twitter İstatistikleri Öğrenme Nasıl Yapılır?

Twitter’da Profili Gizleme İşlemi

1) Profilinize giriş yapın.

2) Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın.

3) Gizlilik ve güvenlik sekmesine tıklayın.

4) Tweetlerimi korumaya al kutucuğunu işaretleyin.

5) Değişiklikleri kaydet adlı butona tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.