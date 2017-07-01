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Twitter Mesaj Okundu Bilgisi Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:31 - Tarih: 29 Temmuz 2019 - Yorum: 0

Twitter Mesaj Okundu Bilgisi Kapatma Nasıl Yapılır?Twitter'da biri size mesaj gönderdiğinde ve siz bu mesajı gördüğünüzde, karşıdaki kişi de bunu bilir. Ancak dilerseniz Twitter mesaj okundu bilgisi kapatmak kesinlikle mümkündür. Bunun için öncelikle sol menüdeki Daha fazla butonuna tıklayın. Ardından ise Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın.

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Sonra da Gizlilik ve güvenlik bölümüne giriş yapın. Okundu bildirimlerini göster seçeneğindeki onayı kaldırarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. Böylelikle Twitter'da bir mesajı okuduğunuzda karşıdaki kişi bilemeyecektir.

Twitter Mesaj Okundu Bilgisi Kapatma Nasıl Yapılır?

Twitter Mesaj Okundu Bilgisi Kapatma Nasıl Yapılır?

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