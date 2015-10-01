Twitter‘a kayıt olduğunuz kullanıcı adından belli bir zaman sonra sıkılabilir ve değiştirmek isteyebilirsiniz. Twitter kullanıcı adı değiştirme konusunda bizlere yetki vermektedir. Ancak elbette başkası tarafından alınmamış bir kullanıcı adı tercih edebiliyorsunuz. Twitter’daki kullanıcı adınızı değiştirmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle profil sayfanıza giriş yaptığınız Twitter URL’si de değişmiş olacaktır. Aşağıdaki yönergeleri izlemeniz bu yönde yeterlidir.

AYRICA: Twitter Zaman Dilimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Twitter’da Kullanıcı Adı Değiştirmek

1) Öncelikle profilinize giriş yapın.

2) Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın.

3) Hesap başlığı altındaki “Kullanıcı Adı” kutucuğunu değiştirin.

4) Değişiklikleri kaydet ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.