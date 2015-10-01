Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.171 yazıda 7.714 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Twitter Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:45 - Tarih: 05 Ağustos 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Twitter Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?Twitter‘a kayıt olduğunuz kullanıcı adından belli bir zaman sonra sıkılabilir ve değiştirmek isteyebilirsiniz. Twitter kullanıcı adı değiştirme konusunda bizlere yetki vermektedir. Ancak elbette başkası tarafından alınmamış bir kullanıcı adı tercih edebiliyorsunuz. Twitter’daki kullanıcı adınızı değiştirmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle profil sayfanıza giriş yaptığınız Twitter URL’si de değişmiş olacaktır. Aşağıdaki yönergeleri izlemeniz bu yönde yeterlidir.

AYRICA: Twitter Zaman Dilimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Twitter’da Kullanıcı Adı Değiştirmek

1) Öncelikle profilinize giriş yapın.

2) Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın.

Twitter Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Hesap başlığı altındaki “Kullanıcı Adı” kutucuğunu değiştirin.

Twitter Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

4) Değişiklikleri kaydet ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri