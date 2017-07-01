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Twitter Karanlık Mod Açma Nasıl Yapılır? (Işıklar Kapalı)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:52 - Tarih: 26 Temmuz 2019 - Yorum: 0

Twitter Karanlık Mod Açma Nasıl Yapılır? (Işıklar Kapalı)Twitter sürekli olarak kendisini geliştirmeye devam ediyor. Yapılan son güncellemeler ile Twitter'a karanlık mod özelliği de geldi. Ancak bu Loş adlı moddan daha farklı, sitenin tamamen siyah bir renge bürünmesini sağlıyor. Profiliniz > Daha fazla > Ekran sekmesine tıkladıktan sonra, Görünümü özelleştir adlı açılan penceredeki Işıklar kapalı kutucuğunu işaretlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde Twitter'ı tamamen karanlık mod üzerinde kullanmaya başlayabilirsiniz.

AYRICA: Twitter Veri Tasarrufu Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Twitter Karanlık Mod Açma Nasıl Yapılır? (Işıklar Kapalı)

Twitter Karanlık Mod Açma Nasıl Yapılır? (Işıklar Kapalı)

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