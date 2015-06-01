Popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, 140 karakter ile sınırladığı tweet gönderme eyleminin sınırlarını artırıyor. En son yapılan güncelleme ile görsel ve linklerin 140 karakter sınırına takılmasını engelleyen Twitter, şimdi de karakter sınırını 280′e çıkarma çalışmaları yapıyor. Gelen bazı haberlere göre de test amaçlı olarak bazı Twitter kullanıcıları şimdiden 280 karakter sınırını kullanarak paylaşım yapmaya başlamışlar.

Karakter sınırının değişmesindeki en büyük sebep ise farklı dillerin anlatış biçimlerinin daha fazla karaktere ihtiyaç duyuyor olması. Örneğin Japon kullanıcılar 140 karakter sınırını şimdiye kadar sadece %0.4 oranında aşarken, İngilizce dilini kullananlarda ise bu oran %9′lara kadar çıkıyor.