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Twitter Hesap Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:17 - Tarih: 27 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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Twitter Hesap Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?Twitter hesap şifresi değiştirme işlemi oldukça basit olup, dilerseniz bu yönde kolaylıkla aksiyon alabilmektesiniz. Güvenliğiniz için ise hiçbir zaman zor ve karmaşık bir şifre belirlemeyi unutmamalısınız. Twitter’daki hesabınıza ait mevcut şifreyi güncellemek için aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. İçerisinde zor karakter ve harflerin bulunduğu, karışık ve hatırlanması zor bir şifre seçmeyi göz önünde bulundurun. Hesabınız böyle daha güvende olacaktır.

AYRICA: Twitter’da Tema Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Twitter’da Hesabımızın Şifresini Değiştirelim

  • Öncelikle profilinize giriş yapın.
  • Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın.
  • Sol menüdeki Şifre menüsüne tıklayın.
  • Açılan sayfada ilgili işlemleri yapabilirsiniz.
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