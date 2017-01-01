Twitter’da mavi tik almak (hesap onaylatma) ünlüler veya kurumsal hesaplar için talep ediliyor. Bu işleminde nasıl yapıldığı ve hesap onaylatma şartlarının ne olduğu birçok insan tarafından bilinmiyor. Durum böyle olunca da ücretli bir şekilde Twitter’da hesap onaylatma işlemini yapacaklarını söyleyen dolandırıcılar olabiliyor. Mavi tik rozetini almayı hak eden hesabınız varsa, yani şartlara uyuyorsanız bu işlem düşünüldüğü kadar zor değil. Twitter’da mavi tik almak için gereken şartları ve hesap onaylatma işleminin nasıl yapıldığını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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Twitter Hesap Onaylatma (Mavi Tik Almak) için Gereken Şartlar

Hesap onaylatma için öncelikle hesabınız en az 15K takipçiye sahip olmalıdır.

takipçiye sahip olmalıdır. Ayrıca telefon numarası ve e-posta adresi tarafından hesabınız onaylanmış olmalıdır.

Onaylatma işleminden geçilmesi için gereken diğer bir şart ise hesabınızın herkese açık bir durumda olması gerekiyor.

Bunun yanı sıra size ait bir web sitesi olmalı ve sitenize Twitter hesabınızı takip et butonu eklemelisiniz.

Şartların sonuncusu ise insanların hesabınızda etkileşim yaşadığı ve iletişim kurduğu bir hesaba sahip olmalısınız.

Bu şartları sağlayan bir hesaba sahipseniz mavi tik almak için aşağıdaki başvuru aşamasına geçebilirsiniz.

Twitter Hesap Onaylatma (Mavi Tik) Nasıl Yapılır?

Öncelikle Twitter hesabınıza giriş yapınız.

Ardından Twitter hesap onaylatma formu için buradaki bağlantıya tıklayın.

için buradaki bağlantıya tıklayın. Gereken bilgileri dolduracağınız formda onaylatacağınız hesap şahıs hesabı ise ne iş yaptığınızı ve ne kadar ünlü biri olduğunuzdan bahsedebilirsiniz. Kurumsal bir hesap ise de kurumunuzun misyonundan ve vizyonundan bahsedebilirsiniz.

Twitter hesap onaylatma formu bitip gönderdikten sonra yetkililer inceleme sağlayıp size mail üzerinden olumlu ya da olumsuz olarak geri dönüş yapacaktır. Eğer olumsuz dönüş alırsanız 30 gün sonra tekrardan bir başvuru yapabilirsiniz.