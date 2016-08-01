Geçtiğimiz içeriklerimizde Twitter’da kullanıcı adı değiştirmek ve zaman dilimi değiştirmek ile ilgili adımları incelemiş idik. Şimdi ise Twitter dil değiştirme konusunda ilgili yönergelere göz atıyor olacağız. Bildiğiniz gibi Twitter’da onlarca dil seçeneği mevcut. Eğer yanlışlıkla dilinizi değiştirdi iseniz, aşağıdaki adımlar doğrultusunda tekrar Twitter dilini Türkçe yapabilirsiniz. Bu çok kolay olup, aşağıdaki adımlar doğrultusunda ilgili işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilmektesiniz.

AYRICA: Twitter Hesap Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Twitter’da Dil Değiştirmek

1) Öncelikle profilinize giriş yapın.

2) Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın.

3) Hesap başlığındaki Dil seçeneğini değiştirin.

4) Değişiklikleri kaydet ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.