Twitter ile ilgili içeriklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bir önceki içeriğimizde Twitter mesaj okundu bilgisi kapatma ile ilgili adımları paylaşmıştık. Şimdi ise Twitter'daki açık oturumları kapatmak nasıl oluyor, bunu öğreniyor olacağız.

Twitter Açık Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

AYRICA: Twitter Görünüm Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Eğer farklı cihazlardan giriş yaptı iseniz hesabınıza, bunların tümünden çıkış yapmanız güvenliğiniz için önemlidir. Bunun için ise Twitter hesabınıza giriş yaptıktan sonra, Daha fazla butonuna tıklayarak, Ayarlar ve gizlilik bölümüne giriş yapın. Ardından Hesap > Uygulamalar ve oturumlar sekmesine gelin. Oturumlar başlığı altındaki "Diğer tüm oturumlardan çıkış yap" butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.