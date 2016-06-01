Bir saniyenizi almak istiyoruz. Bir saniyeden biraz daha fazlası olabilir… Çünkü ucuz uçak bileti bulmanın bu denli zorlaştığı günümüzde, ziyaretçilerimizin de bilinçlenmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Uçak bileti alabileceğiniz birçok kaynak var ancak buradaki en önemli faktör güvenlik ve ekonomidir. Yani hem güvenli bir şekilde satın alabilmeniz, hem de uygun fiyatlarla bu biletleri edinmeniz, sizin için daha iyi bir tercih olacaktır. Bu durumun bizler de farkındayız. Merak etmeyin…

Herkes Gibi Sen de Ucuz Uçak Bileti Bulabilirsin

Bu yüzden içeriğimizde Turna.com internet sitesini inceleyeceğiz. Dolayısı ile artık uçak bileti almak için kaynak aramanıza gerek yok, karşımızda büyük bir firma var: Turna! Kasım 2014 senesinde kurulan Turna, kullanıcılarına uygun fiyatlı uçak bileti sunuyor. Hatta %30 indirimli uçak bileti bulabileceğiniz bir internet sitesidir. Ayrıca Turna.com‘a üye olup, her uçuştan “turna puan” da kazanabiliyorsunuz. Böylelikle daha sonraki uçuşunuzu bedavaya getirebilirsiniz. Sizce de kulağa çok güzel gelmiyor mu?

Turna.com gerçekten de üyelerini önemsiyor. Biz buna emin olduk…

Turna’nın Avantajları Saymakla Bitecek Gibi Değil

Turna’yı diğer uçak bileti sitelerinden ayıran birçok faktör var. Açıkçası bu konuda hemfikir olalım. Örneğin, üye olduğunuzda direkt “turna puan” kazanma özelliğine sahip olabiliyorsunuz. Bu puanları ise daha sonra biriktirerek, bedava uçuş hakkı kazanabilmektesiniz. Ayrıca Facebook’taki arkadaş sayınızla gurur duymaya hazır mısınız? Özellikle çevreniz geniş ise ne güzel. Çünkü Turna’ya her davet ettiğiniz arkadaşınız üzerinden, %10 turna puan kazanırsınız. Dolayısı ile ne kadar çok arkadaşınızı davet ederseniz, o kadar puan sizin demektir. Bu da elbette daha sonra bedava uçabilmenizi sağlar.

Turna’da üye olmadan da aksiyon alabilirsin. Ancak puan kazanmak için üye olman gerekiyor. Dolayısı ile üye olarak, yaptığınız tüm işlemlerden puan kazanabilirsiniz. Ayrıca hatırlatmakta fayda var, davet ettiğiniz arkadaşlarınızın yaptığı işlemlerden de puan kazanırsınız. İşin gerçeği, Turna ile bedava uçmak neredeyse normal bir durum. Çünkü birçok yönden puan kazanmak oldukça kolay. Bunun için yapmanız gereken ise, olabildiğince fazla arkadaşınızı davet etmektir. Sizin için kolay olsa gerek…

Merak edilen bir diğer işlem ise, iade hakkı olabilir. Merak etmeyin, yanlış bir işlem yaptıktan sonra ilgili işlemi online bir şekilde iptal / iade edebilirsiniz. Korkmanıza gerek yok. Turna ekibi sizin için çalışıyor desek yeridir. Dolayısı ile herhangi bir hatalı durumda, iletişime geçerek, ilgili hatanın giderilmesini sağlamanız pek de zor değil. Endişeniz olmasın, site içerisinde güvenle hareket edebilirsiniz.

Turna.com’a Bugün Üye Ol ve Fırsatlar Ayağına Gelsin

Sonuç olarak, ucuz uçak bileti arıyorsanız, ailenizle veya arkadaşlarınızla farklı ülkeler görmek istiyorsanız… Artık ucuz uçak bileti alabileceğiniz site aramanıza gerek olmadığını da biliyorsunuz. Turna.com’a bugün kayıt olarak, ucuza uçak bileti alabilir ve üye olmanın beraberinde getirdiği avantajlardan, kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Turna’nın Android uygulamasına buradan, iOS uygulamasına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugün farklı yerler keşfetme zamanı. Sıra sende.

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