Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Filminden Fragman Geldi

Yönetmenlik koltuğunda Kamil Aydın'ın oturduğu, başrollerinde Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu ve Levent Özdilek'in yer aldığı Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'ndan fragman geldi. Başrollere ek olarak filmin oyuncu kadrosunda Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Eren Vurdem, Seray Kaya, Selda Alkor, Cemal Hünal, Ogün Kaptanoğlu, Funda İlhan ve Sezgin Erdemir gibi isimler bulunuyor.

Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini Akıncılar birliği üzerinden anlatan film, 17 Ocak 2020 tarhinde vizyona girecek. Filmin paylaşılan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Fragman İzle