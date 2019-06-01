Teknobeyin.com olarak birçok projeye ev sahipliği yapıyoruz. Sitelerimize içerik üretiyoruz. İlgili projelerimizi siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşmak için de her zaman efor sarf ediyoruz. Uzun zamandır beklediğimiz bir domain olan Kadinmedya.com alan adı düşer düşmez, tarafımızca satın alındı ve hayâlimizdeki kaliteli ve güncel kadın sitesi projemizi aktif kıldık. Aslında Türkiye'de kadınlara yönelik birçok blog veya İnternet sitesinin olduğunun biz de farkındayız.

Türkiye'nin Kadın Sitesi: Kadinmedya.com

Ancak bizim temel amacımız, güncel ve kalıcı olarak ilerlemek. Bunun için çok çalışmamız gerektiğinin de farkındayız. Elimizden geleni değil, daha fazlasını yapmak için efor sarf ediyor olacağız. Kadın Medya üzerinde kadınlara yönelik, kadınları ilgilendiren birçok konu çerçevesinde içerik olacak. Dolayısı ile kadınların düzenli ziyaret ettiği ve sağlıklı bir ziyaretçi skalasına sahip olabilmek için özgün içerikler üretmek için çok çalışacağız.