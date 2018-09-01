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Türkiye’nin En Büyük Sinema Sitesi Açıldı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:10 - Tarih: 20 Eylül 2018 - Yorum: 0
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Türkiye'nin En Büyük Sinema Sitesi AçıldıGünümüzde bakacak olursak çok az sayıda sinema sitesi mevcut. En azından Türkiye‘de analiz sağladığımızda, sinema sitelerinin az sayıda olduğunu dile getirmek yanlış olmayacaktır. Bu yüzden çok önemli bir domain doğrultusunda ve iyi bir ekip ile birlikte sinema.gen.tr geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başladı. Site içerisinde sinema haberleri, vizyondaki filmler ve tavsiye sinema filmleri gibi birçok konu çerçevesinde içerik bulacaksınız. Mutlaka ziyaret edin dostlar.

Türkiye’nin En Büyük Sinema Sitesi Açıldı

Türkiye'nin En Büyük Sinema Sitesi Açıldı

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