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Türk Gerilim Filmi Güzelliğin Portresi için Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:53 - Tarih: 23 Kasım 2019 - Yorum: 0

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Güzelliğin PortresiPınar Bulut ve Onur Koralp tarafından kaleme alınan ve yönetmenlik koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu, yerli gerilim filmi Güzelliğin Portresi için fragman geldi. BKM yapımı filmde, alınan haber ile babasının köşküne ailesiyle geri dönen Nisan’ın, sır perdesini aralamasıyla neler yaşayacağını izleyeceğiz.

Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Lara Tonka ve Feridun Düzağaç gibi isimlerin yer aldığı Güzelliğin Portresi, 13 Aralık 2019 tarihinde vizyona girecek.

Film için paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Güzelliğin Portresi Fragman İzle

Güzelliğin Portresi Fragman İzle

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