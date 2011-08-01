Türk Filmi Bayi Toplantısı için Teaser Geldi

Bedran Güzel'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve senaryosunda İbrahim Büyükak'ın imzasının yer aldığı, başrollerinde İbrahim Büyükak ile birlikte Onur Buldu ve Doğu Demirkol'un yer aldığı Bayi Toplantısı için teaser paylaşıldı. BKM yapımı filmin konusunda üç esnafın, gittikleri üç günlük bayi toplantısında türlü olaylar içerisine düşmeleri işleniyor.

Oyuncu kadrosunda Büşra Pekin, Safa Sarı, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış, Gamze Karaduman ve Deniz Hamzaoğlu gibi isimlerin bulunduğu filmin, 2020 yılı ilk çeyreğinde vizyona girmesi bekleniyor. Paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Bayi Toplantısı Fragman İzle