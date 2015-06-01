Geçtiğimiz içeriklerimizde LinkedIn‘den ve Flickr üzerinden nasıl backlink alabileceğimizi öğrenmemizin yanı sıra, sosyal paylaşım sitesi VKontakte‘den de backlink edinmeyi öğrenmiştik. Elbette dilerseniz, Facebook profilinize de internet sitenizi ekleyebilirsiniz. Peki, bir blog servisi olan Tumblr’dan nasıl doğal, kalıcı ve ücretsiz backlink alabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Eğer ki Tumblr‘dan backlink almak istiyorsanız, aşağıdaki adımlara göz atmanız bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Tumblr’da SSL Şifrelemesini Aktif Edelim

Tumblr’dan Backlink Nasıl Alınır?

Öncelikle Tumblr hesabınızda oturum açın.

Ayarlar sekmesine tıklayın.

Blogunuza tıklayın.

Tema düzenle butonuna tıklayın.