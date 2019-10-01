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Tumblr'da Yazı Planlama (Zamanlama) Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:45 - Tarih: 08 Ekim 2019 - Yorum: 0

Tumblr'da Yazı Planlama (Zamanlama) Nasıl Yapılır?Kısa bir süre önce WordPress'in de sahibi olan Automattic tarafından satın alınan Tumblr, günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Dolayısı ile içerisinde birçok spesifik, faydalı özellik mevcut. Birçok blog plâtformunda olan yazı planlama, Tumblr'da da mevcut elbette. Peki Tumblr'da yazı zamanlama nasıl yapılır, bunu biliyor musunuz? Bu oldukça kolay bir işlemdir. Aşağıdaki adımları izleyerek, Tumblr'da yazı planlama özelliğini siz de kullanabilirsiniz.

AYRICA: Tumblr'da Metin Düzenleyici Değiştirme Nasıl Yapılır?

Tumblr'da Yazı Planlama (Zamanlama) Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle bir içerik hazırlamak için Metin butonuna tıklıyoruz.

Tumblr'da Yazı Planlama (Zamanlama) Nasıl Yapılır?

2) Ardından Gönder butonunun sağındaki ikona tıklıyoruz.

Tumblr'da Yazı Planlama (Zamanlama) Nasıl Yapılır?

3) Açılan seçeneklerdeki Planla sekmesine tıklayarak, işlemleri tamamlıyoruz.

Tumblr'da Yazı Planlama (Zamanlama) Nasıl Yapılır?

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