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Tumblr’da SSL Şifrelemesini Aktif Edelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 22:13 - Tarih: 14 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Tumblrda SSL Şifrelemesini Aktif EdelimPopüler blog servisi Tumblr, Yahoo’ya satıldıktan sonra birçok yeniliğe de sahip oldu. Ayrıca güvenlik bazında günümüzde daha sağlıklı özelliklere sahip olduğunu dile getirmek de yanlış olmayacaktır. Dilerseniz, Tumblr altyapısına sahip blogunuz için ücretsiz olarak SSL (https) şifreleme özelliğini aktive edebilirsiniz. Bunu birkaç adımda gerçekleştirmek mümkün. Aşağıdaki adımları uygulamanız ise bu yönde yeterli olacaktır. Hemen ilgili yönergelere göz atıyor olacağız.

AYRICA: Tumblr’da Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

Tumblr’da SSL Şifreleme Nasıl Aktif Edilir?

  • Öncelikle Tumblr‘a giriş yapın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.

Tumblrda SSL Şifrelemesini Aktif Edelim

  • Blogunuzun bağlantısına tıklayın.

Tumblrda SSL Şifrelemesini Aktif Edelim

  • Şifreleme adlı seçeneği onaylayın.

Tumblrda SSL Şifrelemesini Aktif Edelim

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