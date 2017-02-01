Popüler blog servisi Tumblr, Yahoo’ya satıldıktan sonra birçok yeniliğe de sahip oldu. Ayrıca güvenlik bazında günümüzde daha sağlıklı özelliklere sahip olduğunu dile getirmek de yanlış olmayacaktır. Dilerseniz, Tumblr altyapısına sahip blogunuz için ücretsiz olarak SSL (https) şifreleme özelliğini aktive edebilirsiniz. Bunu birkaç adımda gerçekleştirmek mümkün. Aşağıdaki adımları uygulamanız ise bu yönde yeterli olacaktır. Hemen ilgili yönergelere göz atıyor olacağız.

AYRICA: Tumblr’da Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

Tumblr’da SSL Şifreleme Nasıl Aktif Edilir?

Öncelikle Tumblr‘a giriş yapın.

Ayarlar sekmesine tıklayın.

Blogunuzun bağlantısına tıklayın.