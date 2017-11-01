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Tumblr’da Oturum Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:02 - Tarih: 15 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Tumblr'da Oturum Kapatma Nasıl Yapılır?Tumblr hesabınızın güvenliğini sağlamanız için birçok yol mevcut. Örneğin, güçlü bir şifre bu yollardan yalnızca biri. Ancak buna ek olarak sağlıklı bir şekilde oturum kapatma işlemini gerçekleştirdiğinizden de emin olmalısınız. Örneğin, yaptığınız girişlere ait kayıtlar Aktif Oturumlar bölümünde listelenmektedir. Bu bölüm vasıtası ile mevcut oturum haricinde, diğer tüm oturumlarınızı kapatmayı düşünebilirsiniz. Bu güvenlik için faydalı bir yoldur. Dilerseniz ilgili adımları inceliyor olacağız.

AYRICA: Tumblr’da Çevrimiçi Özelliğini Kapatma Nasıl Yapılır?

Tumblr’da Oturum Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle hesabınıza giriş yapın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Aktif Oturumlar bölümündeki geçmiş oturumları kapatabilirsiniz.

Tumblr'da Oturum Kapatma Nasıl Yapılır?

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