Tumblr'da Metin Düzenleyici Değiştirme Nasıl Yapılır?

Bir blog servisi olan Tumblr, ülkemizde oldukça sık kullanılıyor. Geçmişte Tumblr ile ilgili birçok içerik de kaleme almıştık. Şimdi ise, Tumblr'da metin düzenleyici değiştirme nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Dilerseniz içerik hazırlar iken kullandığınız metin düzenleyici editörü değiştirebilmektesiniz.

AYRICA: Tumblr ile ilgili Merak Ettikleriniz Yardım Merkezi'nde!

Bunun için, Ayarlar sekmesine tıkladıktan sonra Pano bölümüne giriş yapın. Pano Ayarları bölümünde iken ise Metin Düzenleyici adlı açılır menüden dilediğiniz bir seçimde bulunabilirsiniz.