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Tumblr’da Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:41 - Tarih: 10 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Tumblrda Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?Dünyada en çok kullanılan blog servislerinden bir tanesi olan Tumblr, kendisini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Dolayısı ile bu gibi sebepler de kullanılma oranını artıran etkenler arasında yer alıyor. Gerek tercihinizden ötürü, gerek dilinizi geliştirmek adına, Tumblr’da dil değiştirme işlemi gerçekleştirmeniz mümkün. Onlarca dil bulunan Tumblr’da dil değiştirmek için aşağıdaki adımları gözden geçirebilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili anlatıma geçiyor olacağız.

AYRICA: Tumblr Aramalarında Çıkmama Sorunu ve Çözümü

Tumblr’da Dil Değiştirme Yöntemi

  • Ayarlar sekmesine tıklayın.

Tumblrda Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Dil bölümündeki açılır menüden mevcut dili değiştirebilirsiniz.

Tumblrda Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

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