Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

Tumblr’da Çevrimiçi Özelliğini Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:52 - Tarih: 14 Aralık 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Tumblr'da Çevrimiçi Özelliğini Kapatma Nasıl Yapılır?Tumblr‘da çevrimiçi olduğunuz zaman, bunu diğer kullanıcılar fark edebilir. Çünkü avatarınızda yeşil bir nokta belirir. Ancak bu özellik isteğe bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Yani dilerseniz diğer Tumblr kullanıcılarının çevrimiçi olduğunuzu anlamasını istemeyebilirsiniz. Bunun için “çevrimiçi bulunma” adlı özelliği deaktif etmeniz yeterli olacaktır. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda bu özelliği deaktif konuma getirebilir, dilediğiniz zaman elbette tekrar aktive edebilmektesiniz.

AYRICA: Tumblr Güvenli Mod Nedir? Nasıl Açılır?

Tumblr’da Çevrimiçi Özelliğini Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle hesabınıza giriş yapın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.

Tumblr'da Çevrimiçi Özelliğini Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Çevrimiçi bulunma seçeneğini kapalı konuma getirin.

Tumblr'da Çevrimiçi Özelliğini Kapatma Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.477 yazıda 7.921 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık