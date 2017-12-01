Tumblr‘da çevrimiçi olduğunuz zaman, bunu diğer kullanıcılar fark edebilir. Çünkü avatarınızda yeşil bir nokta belirir. Ancak bu özellik isteğe bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Yani dilerseniz diğer Tumblr kullanıcılarının çevrimiçi olduğunuzu anlamasını istemeyebilirsiniz. Bunun için “çevrimiçi bulunma” adlı özelliği deaktif etmeniz yeterli olacaktır. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda bu özelliği deaktif konuma getirebilir, dilediğiniz zaman elbette tekrar aktive edebilmektesiniz.

AYRICA: Tumblr Güvenli Mod Nedir? Nasıl Açılır?

Tumblr’da Çevrimiçi Özelliğini Kapatma Nasıl Yapılır?

Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

Ayarlar sekmesine tıklayın.