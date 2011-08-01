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Tumblr'da Avatar Şekli Nasıl Değiştirilir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:29 - Tarih: 17 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Tumblr'da Avatar Şekli Nasıl Değiştirilir?Bir önceki içeriğimizde Tumblr ile ilgili olarak avatar değiştirmek nasıl oluyor, bunu öğrenmiştik. Şimdi ise Tumblr'da avatar şekli değiştirmek nasıl yapılır, bu konuya eğiliyor olacağız. Dilerseniz avatarınızın biçimini hafif oval veya tam oval şeklinde belirleyebilirsiniz. Yani profil avatarınızın nasıl görüneceği konusundaki son karar da tarafınıza ait olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Tumblr'da avatar biçimi değiştirme hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYRICA: Tumblr Tema Açıklaması Nasıl Eklenir?

Tumblr'da Avatar Şekli Nasıl Değiştirilir?

1) Öncelikle Görünümü düzenle bağlantısına tıklıyoruz.

Tumblr'da Avatar Şekli Nasıl Değiştirilir?

2) Ardından yine Görünümü düzenle butonuna tıklayalım.

Tumblr'da Avatar Şekli Nasıl Değiştirilir?

3) Avatarın üzerindeki kalem ikonuna tıklıyoruz.

Tumblr'da Avatar Şekli Nasıl Değiştirilir?

4) Şekil adlı seçenekler arasından avatar şeklini belirleyebilirsiniz.

Tumblr'da Avatar Şekli Nasıl Değiştirilir?

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