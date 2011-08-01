Bir önceki içeriğimizde Tumblr ile ilgili olarak avatar değiştirmek nasıl oluyor, bunu öğrenmiştik. Şimdi ise Tumblr'da avatar şekli değiştirmek nasıl yapılır, bu konuya eğiliyor olacağız. Dilerseniz avatarınızın biçimini hafif oval veya tam oval şeklinde belirleyebilirsiniz. Yani profil avatarınızın nasıl görüneceği konusundaki son karar da tarafınıza ait olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Tumblr'da avatar biçimi değiştirme hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYRICA: Tumblr Tema Açıklaması Nasıl Eklenir?

Tumblr'da Avatar Şekli Nasıl Değiştirilir?

1) Öncelikle Görünümü düzenle bağlantısına tıklıyoruz.

2) Ardından yine Görünümü düzenle butonuna tıklayalım.

3) Avatarın üzerindeki kalem ikonuna tıklıyoruz.

4) Şekil adlı seçenekler arasından avatar şeklini belirleyebilirsiniz.