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Tumblr Tema Başlık Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:45 - Tarih: 14 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Tumblr Tema Başlık Ekleme Nasıl Yapılır?Tumblr'dan oluşturduğunuz blogunuz için ilk zamanlarda SEO açısından faydalı aksiyonlar almanız sağlıklı olacaktır. Örneğin, kullandığınız tema için bir başlık belirlemeniz çok önem arz eder. Peki, Tumblr'da başlık ekleme nasıl yapılır, bunu biliyor musunuz? Bu işlem oldukça kolay olup, sitenizin ana başlığını ifade etmektedir. Bu bağlamda, aşağıdaki adımları izleyerek, Tumblr başlık ekleme işlemini hemen öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Tumblr İletişim Sesleri Kapatma Nasıl Yapılır?

Tumblr Tema Başlık Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Sağ menüdeki Görünümü düzenle bağlantısına tıklayın.

Tumblr Tema Başlık Ekleme Nasıl Yapılır?

2) Kapak fotoğrafında yer alan Görünümü düzenle butonuna tıklayın.

Tumblr Tema Başlık Ekleme Nasıl Yapılır?

3) Başlık kısmına da tıklayarak, yeni bir başlık belirleyebilirsiniz.

Tumblr Tema Başlık Ekleme Nasıl Yapılır?

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