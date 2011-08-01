Tumblr'dan oluşturduğunuz blogunuz için ilk zamanlarda SEO açısından faydalı aksiyonlar almanız sağlıklı olacaktır. Örneğin, kullandığınız tema için bir başlık belirlemeniz çok önem arz eder. Peki, Tumblr'da başlık ekleme nasıl yapılır, bunu biliyor musunuz? Bu işlem oldukça kolay olup, sitenizin ana başlığını ifade etmektedir. Bu bağlamda, aşağıdaki adımları izleyerek, Tumblr başlık ekleme işlemini hemen öğrenebilirsiniz.

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Tumblr Tema Başlık Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Sağ menüdeki Görünümü düzenle bağlantısına tıklayın.

2) Kapak fotoğrafında yer alan Görünümü düzenle butonuna tıklayın.

3) Başlık kısmına da tıklayarak, yeni bir başlık belirleyebilirsiniz.