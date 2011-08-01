Tumblr ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde başlık ekleme ve açıklama ekleme gibi konulara göz atmıştık. Şimdi ise Tumblr'daki blogumuzu daha da kişisel bir hâle getirmek için, Tumblr'da avatar değiştirme nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Blogunuza uygun gördüğünüz bir avatar (profil resmi) eklemeyi düşünebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Tumblr'da Yazı Planlama (Zamanlama) Nasıl Yapılır?

Tumblr Tema Avatar Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Sağ menüdeki Görünümü düzenle bağlantısına tıklayalım.

2) Kapak fotoğrafındaki Görünümü düzenle butonuna da tıklıyoruz.

3) Profil fotoğrafı üzerine gelerek, yeni bir avatar ekleyebilirsiniz.