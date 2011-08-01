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Tumblr Tema Açıklaması Nasıl Eklenir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:15 - Tarih: 15 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Tumblr Tema Açıklaması Nasıl Eklenir?Bir önceki Tumblr ile ilgili içeriğimizde, Tumblr'da başlık ekleme nasıl oluyor, bu konu ile ilgili adımları incelemiştik. Şimdi ise Tumblr'da açıklama eklemek nasıl yapılır, dilerseniz bunu öğrenelim. Sitenizin içeriği hakkında kısa bir bilgi vermek ve SEO açısından sağlıklı bir durumda olabilmek adına, sitenize açıklama eklemeniz önem arz etmektedir. Tumblr'daki blogunuza açıklama eklemek için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Tumblr İletişim Sesleri Kapatma Nasıl Yapılır?

Tumblr Tema Açıklaması Nasıl Eklenir?

1) Görünümü düzenle bağlantısına tıklayınız.

Tumblr Tema Açıklaması Nasıl Eklenir?

2) Kapak fotoğrafında yer alan Görünümü düzenle butonuna tıklayınız.

Tumblr Tema Açıklaması Nasıl Eklenir?

3) Açıklama kısmını doldurarak, sitenize bir açıklama ekleyebilmektesiniz.

Tumblr Tema Açıklaması Nasıl Eklenir?

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