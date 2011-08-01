Bir önceki Tumblr ile ilgili içeriğimizde, Tumblr'da başlık ekleme nasıl oluyor, bu konu ile ilgili adımları incelemiştik. Şimdi ise Tumblr'da açıklama eklemek nasıl yapılır, dilerseniz bunu öğrenelim. Sitenizin içeriği hakkında kısa bir bilgi vermek ve SEO açısından sağlıklı bir durumda olabilmek adına, sitenize açıklama eklemeniz önem arz etmektedir. Tumblr'daki blogunuza açıklama eklemek için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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Tumblr Tema Açıklaması Nasıl Eklenir?

1) Görünümü düzenle bağlantısına tıklayınız.

2) Kapak fotoğrafında yer alan Görünümü düzenle butonuna tıklayınız.

3) Açıklama kısmını doldurarak, sitenize bir açıklama ekleyebilmektesiniz.