Tumblr ile ilgili Merak Ettikleriniz Yardım Merkezi’nde!

Bir blog servisi olan Tumblr, ülkemizde de sık kullanılan bir plâtform. Yeni bir Tumblr kullanıcısı iseniz, elbette bilmediğiniz konular olabilir. Bu çok normal. Bunun için, içerisinde birçok soru – cevap bulunan ve Türkçe versiyonu da olan Yardım Merkezi sayfasını ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde bilmediklerinizi öğrenebilir, sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. Bu bağlamda aktif olarak Tumblr’ı kullanacak iseniz, hakkında bilmeniz gereken tüm incelikleri de öğrenmiş olacaksınız.