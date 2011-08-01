Tumblr ile ilgili ipuçlarını aktarmaya siz değerli takipçilerimiz ile devam ediyoruz. Tumblr, birçok açıdan özelleştirme imkânı tanıyor kullanıcılarına, bilhassa tasarım bazında. Örneğin, başlık yazı tipini değiştirmek dahi mümkün kılınmıştır. Yani ana sayfada yer alan ana başlık rengini dilerseniz değiştirebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki kolay adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Tumblr Başlık Yazı Tipi Nasıl Değiştirilir?

1) Öncelikle Görünümü düzenle bağlantısına tıklıyoruz.

2) Tema düzenle butonuna tıklayalım.

3) Başlık yazı tipi adlı açılır menüden seçim yapabilirsiniz.