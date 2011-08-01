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Tumblr Başlık Yazı Tipi Nasıl Değiştirilir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:04 - Tarih: 21 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Tumblr Başlık Yazı Tipi Nasıl Değiştirilir?Tumblr ile ilgili ipuçlarını aktarmaya siz değerli takipçilerimiz ile devam ediyoruz. Tumblr, birçok açıdan özelleştirme imkânı tanıyor kullanıcılarına, bilhassa tasarım bazında. Örneğin, başlık yazı tipini değiştirmek dahi mümkün kılınmıştır. Yani ana sayfada yer alan ana başlık rengini dilerseniz değiştirebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki kolay adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Tumblr'da Avatar Şekli Nasıl Değiştirilir?

Tumblr Başlık Yazı Tipi Nasıl Değiştirilir?

1) Öncelikle Görünümü düzenle bağlantısına tıklıyoruz.

Tumblr Başlık Yazı Tipi Nasıl Değiştirilir?

2) Tema düzenle butonuna tıklayalım.

Tumblr Başlık Yazı Tipi Nasıl Değiştirilir?

3) Başlık yazı tipi adlı açılır menüden seçim yapabilirsiniz.

Tumblr Başlık Yazı Tipi Nasıl Değiştirilir?

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