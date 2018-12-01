Tüm Yandex Servislerini İncelemek İster misiniz?

Yandex, her ne kadar Google karşısında pek şanslı olmasa da, bu durum firmanın çalışmadığı veya üretmediği anlamına gelmez. Sürekli olarak uygulama geliştiren Yandex, ülkemizde de birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Yandex’in sadece arama değil, browser da değil, birçok servisi mevcut durumda. Dilerseniz Yandex’in tüm servislerini buraya tıklayarak inceleyebilir, belki Google yerine kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu kolay olmasa bile, alışmak mümkün diye düşünüyorum.