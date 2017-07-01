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Tüm Tarayıcılar ile Uyumlu Yukarı Çık Butonu Yapımı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:54 - Tarih: 27 Ekim 2018 - Yorum: 0
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Tüm Tarayıcılar ile Uyumlu Yukarı Çık Butonu YapımıJavaScript‘e olan ilgimi, içeriklerimizden fark edebilirsiniz. Geçtiğimiz içeriklerimizde zaten JS kullanarak bir yukarı çık butonu hazırlamıştık. Ancak şimdi alternatif bir yöntem ile bir eklenti daha hazırlamaya, düzenlemeye çalıştım sizler için. İlgili eklentiyi Blogger, WordPress v.b. tüm altyapılarınızda sorunsuzca kullanabilirsiniz. Internet Explorer 11 dahil, tüm yeni nesil tarayıcılar ile uyumlu olarak çalışmaktadır. Aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: JavaScript ile Tab Menü Yapalım

Tüm Tarayıcılar ile Uyumlu Yukarı Çık Butonu Yapımı

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

</body>

2) Aşağıdaki kodları ise, hemen üzerine ekleyin.

<style>
#onlyJSyc{
display: none;
position: fixed;
bottom: 20px;
right: 20px;
z-index: 9999;
border: none;
outline: none;
background: url(http://4.bp.blogspot.com/-b50XKMWz84U/W9RouwhqVII/AAAAAAAAR_U/qQFXBOiUuQUC9Rv_evE4S7P9_yZ1YzZDgCK4BGAYYCw/s1600/yukari.png) no-repeat;
cursor: pointer;
padding: 0px;
width: 40px;
height: 40px;
}
</style>
<button onclick="topFunction()" id="onlyJSyc"></button>
<script>
window.onscroll = function() {
scrollFunction()
};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 500 || document.documentElement.scrollTop > 500)
document.getElementById("onlyJSyc").style.display = "block"
else
document.getElementById("onlyJSyc").style.display = "none"
}
function topFunction() {
if (document.body.scrollTop > 0 || document.documentElement.scrollTop > 0) {
document.body.scrollTop -= 40
document.documentElement.scrollTop -= 40
setTimeout(function() {
topFunction()
}, 0)
} else {
document.body.scrollTop = 0
document.documentElement.scrollTop = 0
}
}
</script>

Örnek Görünüm

Tüm Tarayıcılar ile Uyumlu Yukarı Çık Butonu Yapımı

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