20 Ocak tarihinde gerçekleştirilen tören doğrultusunda Donald Trump, 45. başkan olarak görevi devraldı. Devralma doğrultusunda ise birçok yetki de kendisine verildi. Başkan, bundan sonra @POTUS (President of the United States) hesabını aktif olarak kullanmaya başlayacak. Kişisel hesabını da aktif olarak kullanan Donald Trump, Twitter’daki hesabını da bırakmayacağını bir tweet atarak dile getirmişti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Trump’a devir işlemlerinden sonra, Barack Obama’nın tweetleri ise @POTUS44 adlı bir hesaba aktarıldı.