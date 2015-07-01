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TransOver ile Google Chrome’da Daha Hızlı Çeviri Yapın

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:57 - Tarih: 28 Şubat 2017 - Yorum: 0
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TransOver ile Google Chromeda Daha Hızlı Çeviri YapınBilindiği üzere Google Translate artık daha da çok gelişti ve doğruya yakın çeviriler yapmaya başladı. TransOver uzantısı da Translate altyapısını kullanıyor ve daha kelimeleri seçtiğinizde çeviriyi direkt karşınıza getirerek, zaman kazanmanızı sağlıyor. Böylelikle, sürekli olarak Translate’e gitmenize de gerek kalmıyor ve ilgili sayfada çeviriyi okuyabiliyorsunuz. Dilerseniz aşağıdaki bağlantı ile, TransOver uzantısını kullanmaya bugün başlayabilirsiniz.

AYRICA: Google Chrome’da Gizli Pencere Açalım

Adres: TransOver (Chrome Web Mağazası)

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