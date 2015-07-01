Bilindiği üzere Google Translate artık daha da çok gelişti ve doğruya yakın çeviriler yapmaya başladı. TransOver uzantısı da Translate altyapısını kullanıyor ve daha kelimeleri seçtiğinizde çeviriyi direkt karşınıza getirerek, zaman kazanmanızı sağlıyor. Böylelikle, sürekli olarak Translate’e gitmenize de gerek kalmıyor ve ilgili sayfada çeviriyi okuyabiliyorsunuz. Dilerseniz aşağıdaki bağlantı ile, TransOver uzantısını kullanmaya bugün başlayabilirsiniz.

AYRICA: Google Chrome’da Gizli Pencere Açalım

Adres: TransOver (Chrome Web Mağazası)