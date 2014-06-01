Geçmiş senelerde kaleme aldığım şuradaki yazımda, .TR uzantılı domainlerin ne zaman düşeceği ile ilgili birkaç bilgilendirme sağlamıştım. Aradan uzun zamanlar geçti ve benim özellikle .tr uzantılı domainlerine yaptığım yatırım sayısı biraz artışa geçti. Bu yüzden .tr domain ne zaman düşer gibi konularda da daha fazla bilgi sahibi oldum. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki, bir .tr uzantılı domain kesin -90 gün dolunca düşmez. Oluşturulma gününden sonraki günün ardından veya oluşturulma gününden sonraki +2 gün sonra düşer. Peki, en önemli soruya gelelim.

AYRICA: Çok Yakında Domain Kıtlığı Meydana Gelebilir

.TR uzantılı bir domain saat kaçta düşer? İşte bu nokta çok önemli. Şöyle söyleyebilirim ki, .TR uzantılı domain saat 00:00 ve 00:10 arasında düşmektedir. Dolayısı ile takibinizi bu kıstaslara göre yaparsanız, beklediğiniz domaini alma olasılığınız da bir o kadar artacaktır. Senelerdir yaptığım araştırmalar ve tecrübelerime dayanarak, bu bilgileri siz sevgili dostlarım ile paylaşmak istedim.

Not: Özellikle saat 00:02 ve 00:05 aralığı, .tr uzantılı domainlerin düşme saati için çok önemlidir.