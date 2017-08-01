Çin merkezli TP-Link, duyurusunu yaptığı Neffos akıllı telefonların giriş seviyesi modelleri olan Y5L ve C5L’yi ülkemizde de satışa sunuyor. Bugün de yeni akıllı telefonların Türkiye satış fiyatı açıklığa kavuştu. Her iki modelde de çift SIM kart, 1 GB RAM bellek, 4.5 inçlik ekran ve SD kart ile 32 GB’a kadar arttırılabilir 8 GB depolama alanının bulunduğunu belirtelim. Akıllı telefonlardan 5 MP arka – 2 MP ön kameraya sahip olan ve Android 6.0 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan Neffos Y5L, 2.020 mAh batarya, beyaz, siyah ve sarı renk seçeneği ile birlikte 549 TL‘lik satış fiyatına sahip.

Android 5.1 işletim sistemi ve 8 MP akıllı odaklanma özellikli arka ve 2 MP ön kameraya sahip olan Neffos C5L, 2.000 mAh batarya, inci beyazı ve koyu gri renkleriyle geliyor. Akıllı telefon, 495 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.