Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

TP-Link, Yeni Akıllı Telefonu Neffos X1 Lite’ı Satışa Sundu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:31 - Tarih: 15 Aralık 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

TP-Link, Yeni Akıllı Telefonu Neffos X1 Lite'ı Satışa SunduTP-Link, Neffos X1 serisi için tanıttığı X1 ve X1 Max modellerinden sonra bütçe dostu yeni akıllı telefonu X1 Lite‘ı görücüye çıkardı. Plastik gövdesinde 5 inç boyutunda 720p çözünürlüklü ekranı barındıran akıllı telefon, 8 çekirdekli MediaTek işlemcisi ve 2 GB RAM belleğinden gücünü alıyor. Android 7.0 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan ve 2.550 mAh gücünde bataryası bulunan Neffos X1 Lite, ön tarafında 84 derecelik geniş açılı 5 MP, arka tarafında da 13 MP kamera ve parmak izi sensörüne sahip. Uygun fiyatlı TP-Link Neffos X1 Lite, altın ve gri renk seçenekleri ile yaklaşık 849 TL fiyat etiketi ile geliyor.

TP-Link, Yeni Akıllı Telefonu Neffos X1 Lite'ı Satışa Sundu

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.479 yazıda 7.922 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık