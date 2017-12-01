TP-Link, Yeni Akıllı Telefonu Neffos X1 Lite’ı Satışa Sundu

TP-Link, Neffos X1 serisi için tanıttığı X1 ve X1 Max modellerinden sonra bütçe dostu yeni akıllı telefonu X1 Lite‘ı görücüye çıkardı. Plastik gövdesinde 5 inç boyutunda 720p çözünürlüklü ekranı barındıran akıllı telefon, 8 çekirdekli MediaTek işlemcisi ve 2 GB RAM belleğinden gücünü alıyor. Android 7.0 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan ve 2.550 mAh gücünde bataryası bulunan Neffos X1 Lite, ön tarafında 84 derecelik geniş açılı 5 MP, arka tarafında da 13 MP kamera ve parmak izi sensörüne sahip. Uygun fiyatlı TP-Link Neffos X1 Lite, altın ve gri renk seçenekleri ile yaklaşık 849 TL fiyat etiketi ile geliyor.