Creative Assembly ve Sega ortaklığı ile geliştirilen Total War serisi, yeni oyunu Total War: Warhammer 2 ile oyunseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Bugün de Total War: Warhammer 2′nin sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunun başarılı bir şekilde geliştirilmesi ile ortaya çıkan grafikler, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Oynanış yönünden de ilk oyunun oyuncuları memnun etmesiyle birlikte ikinci oyun merakla bekleniyor. Açıklanan sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Total War: Warhammer 2 Sistem Gereksinimleri
Ultra Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-4790K 4.0 GHz
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 8 GB
- RAM: 8 GB
- HDD: 60 GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4570 3.20 GHz
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 760 2 GB, AMD Radeon R9 270X 2 GB @1080P
- RAM: 8 GB
- HDD: 60 GB
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 3.0 GHz
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 460 1 GB, AMD Radeon HD 5770 1 GB, Intel HD4000 @ 720p
- RAM: 4 GB – 5 GB
- HDD: 60 GB
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