Creative Assembly ve Sega ortaklığı ile geliştirilen Total War serisi, yeni oyunu Total War: Warhammer 2 ile oyunseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Bugün de Total War: Warhammer 2′nin sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunun başarılı bir şekilde geliştirilmesi ile ortaya çıkan grafikler, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Oynanış yönünden de ilk oyunun oyuncuları memnun etmesiyle birlikte ikinci oyun merakla bekleniyor. Açıklanan sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Total War: Warhammer 2 Sistem Gereksinimleri

Ultra Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-bit

Windows 7/8.1/10 64-bit İşlemci: Intel Core i7-4790K 4.0 GHz

Intel Core i7-4790K 4.0 GHz Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 8 GB

Nvidia GTX 1070 8 GB RAM: 8 GB

8 GB HDD: 60 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-bit

Windows 7/8.1/10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-4570 3.20 GHz

Intel Core i5-4570 3.20 GHz Ekran Kartı: Nvidia GTX 760 2 GB, AMD Radeon R9 270X 2 GB @1080P

Nvidia GTX 760 2 GB, AMD Radeon R9 270X 2 GB @1080P RAM: 8 GB

8 GB HDD: 60 GB

Minimum Sistem Gereksinimleri