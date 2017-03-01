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Tor Tarayıcısında Gizlilik Zafiyeti Bulundu

Yazar: Yağmur Deniz - Saat: 20:21 - Tarih: 05 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Tor Tarayıcısında Gizlilik Zafiyeti BulunduHiçbir tarayıcı yeterince güvenli değil diye düşündüğümüz bir dönemde çıkan Tor tarayıcı, özellikle güçlü ve güvenli tarayıcı arayan kullanıcılara ilaç gibi gelmişti. Ancak son aldığımız bir haber Tor kullanıcılarını üzebilir. Beyaz şapkalı bir bilgisayar korsanı tarafından tespit edilen açık ile tarayıcıyı kullanan IP adreslerinin tespit edildiği ortaya çıktı. Üstelik bu açık sadece macOS ve Linux gibi daha güvenli olduğu varsayılan işletim sistemleri için geçerli.

Hatayı düzelten Tor geliştirici ekibi ise bu açığın kötü niyetli bilgisayar korsanları tarafından asla istismar edilmediğini belirtirken, açığın 7.0.9 sürümü ile giderildiğini bildirdiler.

Tor Tarayıcısında Gizlilik Zafiyeti Bulundu

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