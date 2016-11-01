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Top Gun: Maverick Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:51 - Tarih: 03 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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Top Gun: Maverick Filminin Vizyon Tarihi AçıklandıTop Gun filminin devamının geleceğine dair iddialar, başrol oyuncusu Tom Cruise tarafından onaylandıktan sonra şimdi de filmin vizyon tarihi belirlendi. Sorunla karşılaşılmazsa 2018′de çekimlerine başlanacak olan Top Gun: Maverick filminin vizyon tarihi 12 Temmuz 2019 olarak açıklandı. Paramount Pictures stüdyoları da Top Gun: Maverick filmini gelecek yıllarda çıkacak filmler arasına ekledi. Yönetmenliği Joseph Kosinski tarafından üstlenecek olan filmin oyuncu kadrosu ise Tom Cruise dışında henüz kesin olarak belli değil.

Top Gun: Maverick Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı

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