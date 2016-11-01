Top Gun filminin devamının geleceğine dair iddialar, başrol oyuncusu Tom Cruise tarafından onaylandıktan sonra şimdi de filmin vizyon tarihi belirlendi. Sorunla karşılaşılmazsa 2018′de çekimlerine başlanacak olan Top Gun: Maverick filminin vizyon tarihi 12 Temmuz 2019 olarak açıklandı. Paramount Pictures stüdyoları da Top Gun: Maverick filmini gelecek yıllarda çıkacak filmler arasına ekledi. Yönetmenliği Joseph Kosinski tarafından üstlenecek olan filmin oyuncu kadrosu ise Tom Cruise dışında henüz kesin olarak belli değil.