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Tomb Raider Filmi için Yeni Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:50 - Tarih: 19 Ocak 2018 - Yorum: 0
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Tomb Raider Filmi için Yeni Fragman GeldiVizyona girmesi merakla beklenen yeni Tomb Raider filmi için yeni fragman yayınlandı. Alicia Vikander‘in Lara Croft olarak karşımıza çıkacağı filmin yayınlanan fragmanı, aksiyon dolu sahneleriyle oldukça heyecan verici görünüyor. Lara Croft‘un gençliğinden başlayan film, babasının kayboluşunu araştırmasıyla birlikte kendini tehlikeli bir maceranın içerisinde bulmasıyla devam ediyor. Yönetmenliği Roar Uthaug tarafından üstlenilen filmde Alicia Vikander’e Dominic West, Daniel Wu ve Walton Goggins eşlik ediyor. 16 Mart‘ta vizyona girecek olan yeni Tomb Raider filmi için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Tomb Raider 2018

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